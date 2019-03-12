373 مليون ليرة لإنارة معبر نصيب!

أوضح مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس غسان الزامل أن ورشات الشركة قامت بالتعاون والتنسيق مع ورشات الشركة السورية للشبكات بتنفيذ خط توتر متوسط 20 ك.ف وتأهيل جزء آخر مشابه بطول إجمالي يبلغ 20 كم مع نصب أعمدة وأبراج وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي.



وبالتوازي ركبت ورشات الكهرباء محولة باستطاعة 200 ك.ف.آ وأصبحت التغذية موجودة لمدخل المعبر بقيمة إجمالية بلغت 373 مليون ليرة، وحالياً بانتظار الفرع 6 لمؤسسة الإسكان العسكري حتى يُكمل الدراسات الفنية الجديدة لتحديد مراكز التحويل اللازمة واستطاعتها ضمن المعبر من أجل التعاقد على تنفيذها علماً أنه كانت توجد في سنوات ما قبل الأزمة 5 مراكز تحويل تغذي جميع الفعاليات داخل المعبر.



تجدر الإشارة، وفقاً لما ذكره الزامل لتشرين، إلى أنه منذ التحرير من المجموعات المسلحة وحتى تاريخه تمت تغذية 80 مدينة وبلدة بالكهرباء على مستوى المحافظة، والجهود كبيرة ومتواصلة من أجل تغذية بقية البلدات البالغة حدود 30 بلدة تباعاً وفق خطط مدروسة تراعي الأولويات وحسب الإمكانات المتاحة.