37 قتيلا من إرهابيي “داعش” بريفي السويداء وحماة وإسقاط طائرة استطلاع مسيرة لإرهابييه بدير الزور وريفها

نفذت وحدة من الجيش العربي السوري رمايات نارية ضد تجمع لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في محيط قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء بنحو 38 كم.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش “دمرت في رمايات مدفعية دقيقة على تجمع لإرهابيي داعش عددا من الآليات وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين شرق قرية الرشيدة بنحو 12 كم”.



وقضت وحدة من الجيش في الـ 27 من الشهر الماضي على أكثر من 10 ارهابيين من تنظيم “داعش” ودمرت لهم عددا من الصهاريج في محيط قرية الرشيدة.



وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء وتدمير مقراتهم وتجمعاتهم ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.



- في هذه الأثناء أسقطت وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من ارهابييه في دير الزور وريفها.



وأسقطت حامية مطار دير الزور العسكري بعد رصد ومتابعة طائرة استطلاع صغيرة مسيرة عن بعد ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.



ودمرت وحدة من الجيش تحصينات وتجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور وفي قرية الجفرة بالريف الشرقي.



وأدت عمليات الجيش على تجمع آليات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الحراج بقرية الحسينية بالريف الشمالي إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم.



وأحبطت وحدات من الجيش هجوما ارهابيا لتنظيم “داعش” على منطقة البانوراما ودمرت عددا من تجمعات وبؤر إرهابييه في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة بمدينة دير الزور.



- وفي ريفي حماة وإدلب سقط عشرات القتلى والمصابين من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات نوعية للجيش العربي السوري على تجمعاتهم ومحاور تحركهم.



ونفذ الطيران الحربي سلسلة طلعات جوية خلال الساعات الماضية على مقرات ومواقع انتشار لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية حمادي عمر شرق مدينة سلمية بنحو 40 كم.



وأسفرت الطلعات الجوية عن تدمير مستودع أسلحة وذخيرة بشكل كامل ومقتل 8 إرهابيين من بينهم “عمر محمد الصبحا” و”عمر العمر” و”سيف الخالد” و”سطام الحسن” و”سامر العقلا” و”خرفان العبيد” إضافة إلى إصابة 5 إرهابيين آخرين”.



ووجه سلاح الجو ضربات مكثفة على أرتال لتنظيم “داعش” الإرهابي في محور عقيربات القساطل بريف حماة الشرقي ما أدى إلى “مقتل 29 ارهابيا وتدمير 6 اليات مزودة برشاشات ثقيلة”.



ودمر الطيران الحربي دبابة لارهابيي تنظيم “داعش” وجرافة كانوا يستخدمونها في تخريب وتجريف الأراضي في قرية سوحا” بريف سلمية الشرقي.



وقضت وحدات من الجيش أمس على العديد من الإرهابيين بينهم أحد المتزعمين في تنظيم جبهة النصرة في بلدة كفرزيتا وقرية التمانعة بريفى حماة وإدلب.

سانا