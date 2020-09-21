350 مليون ليرة للمرحلة الثانية من الطرق والصرف الصحي بحي كازو في حماة

بيَّن رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار أنه تم إبرام عقد مع فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحماة، لفتح قوالب الطرق وتنفيذ خطوط الصرف الصحي بطول تقريبي 3 كم وتكلفة نحو 350 مليون ليرة كمرحلة ثانية في حي كازو.



ولفت طيار إلى أن المرحلة الأولى لتجهيز القسم الأول من البنى التحتية للطرق والصرف الصحي بحي كازو كانت بقيمة 230 مليون ليرة تقريباً، وتم فيها فتح قوالب الطرق وإنشاء خطوط الصرف الصحي بطول تقريبي 2.5 كم.



وأكد طيار أنه أصبح بإمكان المواطنين البدء ببناء مقاسمهم بعد الحصول على الترخيص اللازم، ما يساهم في إنجاز المخطط التنظيمي وزيادة الوحدات السكنية بما ينعكس إيجابياً عليهم.





«الوطن»