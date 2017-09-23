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35 مليار ليرة لإعادة الكهرباء إلى دير الزور

قام مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بجولة على محطة تحويل الإذاعة في قرية البغيلية اطلع خلالها على حجم الأضرارالتي تعرضت لها جراء اعتداءٍ إرهابيي تنظيم داعش.35 مليار ليرة لإعادة الكهرباء إلى دير الزور

وبيّن مدير المؤسسة عبد الوهاب الخطيب في تصريح له أن “نسبة الأضرار التي لحقت بمحطة تحويل الإذاعة تقدر بنحو 25 بالمئة” لافتاً إلى “أن ورشات المؤسسة ستبدأ العمل لإعادة تأهيلها وتفعيلها وتجهيزها لإعادتها إلى الخدمة فور عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة”.

وأشار الخطيب إلى أن الجولة التي يقوم بها في دير الزور “هدفها الاطلاع على محطات التحويل وشبكات الكهرباء والمحولات الكهربائية لدراسة وتقييم واقع الأضرار التي لحقت بها” مبينا أن “التكلفة التقديرية لإعادة التيار الكهربائي إلى دير الزور تبلغ نحو 35 مليار ليرة”.

وأكد الخطيب أن الوزارة “تقوم بتأمين المواد الضرورية وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التيار الكهربائي إلى دير الزور وستباشر الورشات عملها فور إكمال تأمين جميع احتياجات ومتطلبات العمل”.

المصدر : سانا

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