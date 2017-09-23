35 مليار ليرة لإعادة الكهرباء إلى دير الزور

قام مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بجولة على محطة تحويل الإذاعة في قرية البغيلية اطلع خلالها على حجم الأضرارالتي تعرضت لها جراء اعتداءٍ إرهابيي تنظيم داعش.

وبيّن مدير المؤسسة عبد الوهاب الخطيب في تصريح له أن “نسبة الأضرار التي لحقت بمحطة تحويل الإذاعة تقدر بنحو 25 بالمئة” لافتاً إلى “أن ورشات المؤسسة ستبدأ العمل لإعادة تأهيلها وتفعيلها وتجهيزها لإعادتها إلى الخدمة فور عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة”.