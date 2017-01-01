35 قتيلا و40 جريحا في هجوم مسلح على ملهى في اسطنبول

قتل 35 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون في هجوم مسلح وقع اليوم في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول التركية.



ونقلت وكالة رويترز عن واصب شاهين حاكم اسطنبول قوله في تصريح للصحفيين إن “35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون عندما فتح مهاجم النار على محتفلين بقدوم العام الجديد في ملهى ليلي باسطنبول”.



وأضاف إن “المهاجم أطلق النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي في حي أورتاكوي باسطنبول قبل أن يطلق النار داخل المبنى” واصفا الهجوم “بالعمل الإرهابي”.



وشهد العديد من المدن التركية خلال الأشهر الماضية تفجيرات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات حيث تحمل أحزاب المعارضة التركية النظام التركي المسؤولية عن عدم الاستقرار الأمني في بعض مناطق البلاد نتيجة دعمه للإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.

وكالات