35 سؤال وجواب يجب أن يعرفهم أي شاب لم يؤدِ خدمة العلم في سورية

يضيع الكثير من الشباب السوري حول المعلومات الدقيقة حول خدمة العلم بكافة تفاصيلها حيث قامت دمشق الآن بجمع35 سؤالاً يهم أي شاب سوري لم يؤدِ خدمة العلم مع إجاباتهم.متى يعتبر المكلف متخلفاً عن السوق؟يعتبر متخلفاً عن السوق المكلف الذي يبلغ رسمياً ولم يلتحق ضمن المهلة المحددة لتدقيق إعدادات السوق (السوق).ما هي مهلة تدقيق إعدادات السوق؟تبدأ من اليوم العشرين للشهر الذي يسبق تاريخ الترحيل ولغاية العشرين من شهر الترحيل نفسه.مثال: سوقيات 22/3، يبدأ تدقيق الإعدادات من 20/2 ولغاية 20/3.متى يذاع البحث عن المكلف (متى ينشر) بالنشرة الشرطية؟بعد انتهاء فترة الترحيل مباشرةمتى يكف البحث عن المكلف المتخلف ومن هي الجهة التي تقوم بكف البحث؟يكف البحث عن المكلف المتخلف عند حصوله على أي تأجيل أو مهلة سفر أو دفع بدل…. الخ، من قبل رئيس الشعبة بالذات (قسم التخلف) بنفس لحظة التأجيل، ويكف إفرادياً عند الضرورة القصوى للسفر ولأسباب قاهرة.كيف يساق المكلف المتخلف المقدم موجوداً؟المكلف المتخلف المقدم موجوداً يساق إلى مركز التدريب الأول ع / ط أقرب شعبة تجنيد أو (منطقة) عن طريق الشرطة العسكرية.ما هي العقوبات المترتبة على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية؟يعاقب المتخلف بإحدى العقوبتين التاليتين:أ‌- إما إضافة من 2-6 أشهر على الخدمة بحسب مدة التخلف.ب‌- أو بغرامة مالية تعادل الراتب المقطوع لجندي درجة أولى لمدة تتراوح من شهرين حتى أربعة أشهر وحسب مدة التخلف.متى يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء؟يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء إذا بلغت مدة تخلفه أكثر من ستة أشهر أو تخلف عن سوقين متتالين.ما هي عقوبة المتخلف عن فحوص إعدادات السوق / قطع الدفتر + إجراء الفحص الطبي في موعده /؟يعاقب المتخلف عن فحوص إعدادات السوق بغرامة مالية قيمتها ستة ألاف ليرة سورية.ما هي عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق )؟تتراوح عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق) بإضافة شهرين حتى أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية أوغرامة مالية براتب مقطوع من / 2 – 4 أشهر / لجندي درجة أولى ومن تخلف لأكثر من مرة إضافة ستة أشهر إلى الخدمة وإحالته امام القضاء.ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للمكلف دون إبلاغ شعبة التجنيد(خلال شهرين)؟يعاقب المكلف الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهرين بغرامة مالية قيمتها /6000/ ل.س ستة ألاف ليرة سورية.ما هي عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل؟عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل غرامة مالية مقدارها ثلاثة ألاف ليرة سورية.ما هي عقوبة عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهرين من التسريح؟عقوبة عدم مراجعة العسكري المسرح شعبة تجنيده خلال شهرين من التسريح هي غرامة مالية قدرها راتب مقطوع لشهر واحد لجندي درجة أولى.ما هي عقوبة مجهول الإقامة؟يعامل مجهول الإقامة من حيث العقوبة معاملة المتخلف عن السوق.ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للاحتياطي دون إبلاغ شعبة التجنيد (خلال شهر)؟يعاقب الاحتياطي الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها راتب شهرين لجندي درجة أولى.ما هي عقوبة من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون إذن القيادة؟يعاقب كل من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون الحصول على إذن القيادة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ويغرم براتب مقطوع (3 -6) أشهر لجندي متطوع درجة أولى.ما هي عقوبة من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية؟يعاقب كل من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية بالحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات وغرامة نقدية من (2 – 8) أشهر راتب جندي متطوع درجة أولى وذلك بحسب مدة التخلف عن الالتحاق بالدعوة المدعو إليها.ما هي عقوبة عدم حمل الهوية المدنية أثناء السوق؟يغرم كل من لا يحمل الهوية المدنية أثناء السوق بغرامة مالية قدرها ثلاثة ألاف ليرة سورية.كيف تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية والمحددة بالمواد /95-97 -99-100-113-114-96 / عدا الفقرة / د /؟تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية من قبل شعب لتجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أمر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في منطقة عملها، وفي حال عدم الدفع تحصل وفقاً لجباية الأموال العامة.كيف يعامل المتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر شرعي؟أ – يعلم من قبل رئيس شعبة تجنيده بمدة التخلف المترتبة عليه، ومدة الخدمة الإضافية المقررة له، وقيمة الغرامة التي يجب عليه دفعها.ب – إذا صرح خطياً بدفع الغرامة يزود بأمر قبض من الشعبة إلى الدائرة المالية لتسديد قيمة الغرامة التي تشمله ويحتفظ في الشعبة بأرومة أمر القبض.ج – عند إعادة إيصال القبض من المصرف يدقق من العامل المختص ويدون في سجل الأساس ودفتر خدمة العلم بالمداد الأحمر .( رفعت عنه غرامة التخلف عن السوق البالغة ………. عملاً بالمادة /96/ الفقرة ……. ) من القانون رقم /36/ للعام /2009/ بعد دفعه الغرمة المالية بقيمة ……… بموجب إيصال القبض الصادر عن مالية ………. رقم ……….. تاريخ / / ويتم سوقه بخدمة عادية.ما هي مواعيد سوقيات المكلفين المدعوين إلى خدمة العلم؟سوقيات حملة الشهادة الأبتدائية22/1 حتى 31/122/7 حتى 31/722/3 حتى 31/321/9 حتى 30/9سوقيات حملة باقي الشهادات22/5 حتى 31/521/11 حتى 30/11ماذا يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق؟يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق عدم تلبية المكلف الدعوة الموجهة إليه لإجراء فحوص إعدادات السوق في العام الذي يدخل فيه المكلف سن التكليف خلال المهلة المحددة:مواليد الشهر الأول حتى الشهر الخامس من 1/1/ لغاية 30/6 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/7مواليد الشهر السادس حتى الشهر الثاني عشر من 1/7 لغاية 30/12 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/1 من العام التالي، وفي حال تخلفه يغرم بغرامة قيمتها ستة الأف ليرة سوية.ما هو التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق)؟التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق): هو عدم مراجعة المكلف شعبة التجنيد من أجل تدقيق إعدادات السوق قبل شهر من بدء الترحيل، مثال: فترة الترحيل لسوقيات ( 22/1 ) تبدأ من 22/1 ولغاية31/1، وبالتالي على المكلف مراجعة شعبة تجنيده قبل شهر من تاريخ بدء الترحيل أي من 21/12 ولغاية21/1.كيف يتم التعامل مع المقدمين موجوداً لأداء الخدمة؟إذا كان المقدم موجوداً لأداء الخدمة له وضع تجنيدي يتم معالجته، ويتم إخلاء سبيله، أما إذا كان متخلف عن الخدمة وليس له أي وضع تجنيدي يساق موجوداً عن طريق الشرطة العسكرية إلى وحدته.ما هي الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4 سنوات خارج القطر، وما هي قيمة البدل؟الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4سنوات خارج القطر هي:وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها انقطاعاته كاملة.كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات مدون عليها كافة الحركات.طلب لدفع البدل النقدي يقدم إلى الشعبة مع الثبوتيات وذلك بعد تصديق (وثيقة الإقامة) من وزارة الخارجية.وقيمة البدل النقدي هي:قيمة البدل النقدي حالياً 8000 ألاف دولار أمريكي.ما هي الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر وما هي قيمة البدل النقدي له؟الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر هي:وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها كافة الانقطاعات.الشهادات الدراسية الحاصل عليها المكلف من بلد الإقامة / ابتدائي- اعدادي – ثانوي / أو صورة مصدقة عنها أو تسلسل دراسي من الصف الأول حتى الصف الثالث عشر.إخراج قيد فردي صادر عن أمين السجل المدني.كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ومدون عليها كافة الحركات.طلب لدفع البدل النقدي.قيمة البدل حالياً 2500 دولار أمريكي (في حال ثبت عدم تجاوز الإنقطاع ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد عن بلد الإقامة).في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي كيف نستطيع إحضار وثيقة إقامة وإنجاز المعاملات؟تم تكليف السفارات التي تقوم بعملها حالياً إنجاز معاملات المواطنين المتواجدين في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسيمثل تكليف سفارتنا في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي برعاية مصالح المواطنين السوريين المقيمين في قطر.تكليف سفاراتنا بالقاهرة برعاية مصالح المواطنين السوريين في ليبيا.فيما يخص دفع البدل النقدي يكتفي بتقديم حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ويعتمد في تحديد مدة الإقامة وتحديد قيمة البدل استناداً لتعميم القيادة العامة رقم /1281/ تاريخ 20/2/2012.متى يبدأ المكلف بإنجاز معاملة الوحيد؟عندما يدخل سن التكليف (بعد إجراء إعدادات السوق)ما هي الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد؟الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد هي:طلب خطي.بيان عائلي صادر عن أمين السجل المدني ( مدون عليه كافة التبدلات الطارئة وعبارة انه لا يوجد ذكور سوى ما ذكر، وعبارة جاءت عازبة من خانة أهلها، وتاريخ الزواج ).إحضار والدة المكلف إذا كان وحيد لوالدته.إحضار معه والده إذا كان وحيد لوالده.بيان عائلي من الخانة المنقول منها إذا كان ناقل نفوسه.ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر؟الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر هي:استمارة خطية من السفارة السورية في بلد الإقامة.بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات الطارئة.تصريح من ذوي المكلف يشير بأنه الذكر الوحيد لوالديه.تصريح من المكلف بأنه الذكر الوحيد لوالديه.تصريح بالعنوان (داخل القطر – خارج القطر).جميع الوثائق تصدق من السفارة في بلد الإقامة وتصادق من وزارة الخارجية السورية.متى يعفى المكلف وحيد نهائي لوالدهيعفى المكلف وحيد نهائي لوالده في الحالات التالية:في حال كان والد المكلف متوفي بموجب بيان وفاة.عندما يبلغ والد المكلف سن الستين عاماً.متى يتم إلغاء معاملة الوحيد؟يتم إلغاء معاملة الوحيد عند ولادة شقيق له.متى يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة؟يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة عندما يبلغ المكلف سن الثانية والأربعين عاماً من العمر.ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة؟ وما هي قيمة هذا البدل؟الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة هي:طلب خطي.إخرج قيد فردي مدون عليه تاريخ الولادة رقماً وكتابة.أخر شهادة حصل عليها.قيمة بدل فوات الخدمة ثمانية ألاف دولار أمريكي.ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية؟الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية هي:طلب خطي.بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات.شهادة تأدية خدمة مدون عليها الرتبة، الاختصاص، مكان الخدمة، مدة الخدمة، بدء وانتهاء الخدمة.مرسوم اكتساب الجنسية.ما هي الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية؟الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية هي:طلب خطي.تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة.