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35 بالمئة نسبة الإنجاز في المنطقة الحرفية بالحواش بريف حمص

يبذل عمال فرع الشركة العامة للطرق والجسور في حمص جهوداً مضاعفة لاستكمال تنفيذ المنطقة الحرفية في منطقة الحواش بريف حمص.


وقال المهندس شهيد حلاس مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور إن المشروع الذي يضم مقاسم خدمية ومحطة وقود لإقامة مختلف الأعمال الحرفية وصلت نسبة تنفيذه إلى نحو 35 بالمئة وأن الأعمال مستمرة رغم تأخرها في الفترة الماضية جراء غزارة الأمطار والأحوال الجوية التي تعرضت لها المنطقة.


وبين حلاس أن مدة تنفيذ المشروع 500 يوم وبدأ العمل به في شهر تشرين الثاني الماضي من خلال أربعة قطاعات في مجالات الصرف الصحي والمياه العذبة والطرق الخدمية وأعمال البنى التحتية مشيراً إلى أن كلفة إنجاز الأعمال تبلغ ملياراً و 100 مليون ليرة.


بدوره المهندس محمود حمدان مدير المشروع بين أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 120 ألف متر مربع مشيراً إلى أن المنطقة الحرفية تتضمن مقاسم بمساحات مختلفة للأعمال والصناعات الممكن استثمارها عند وضعها بالخدمة مؤكداً أنه تتم حالياً مضاعفة العمل لتسليم المشروع ضمن المدة المحددة.


وأكد مخلص داود رئيس بلدية الحواش أن المشروع حيوي جدا للمنطقة حيث يتضمن نحو 100 حرفة ومحطة محروقات مبيناً أن جميع اصحاب الحرف في الحواش سيتم نقل محلاتهم إلى المنطقة الحرفية ما يسهم في تخفيف التلوث والضجيج عن المناطق والأحياء.

 

سانا