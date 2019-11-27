3448 طالباً جديدا في الماجستيرات في دمشق

بيّن نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عصام خوري أن 3448 طالباً وطالبة تم قبولهم في مفاضلة الدراسات العليا لمختلف الماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص ودبلومات التأهيل التربوي، وذلك من أصل 8909 متقدمين إلى المفاضلة بجامعة دمشق، مشيراً إلى أنه تم إعلان النتائج للطلاب بشكل قياسي بعد تدقيق جميع المعدلات والامتحانات المعيارية لعدد من الكليات ضمن الجامعة.



وبيّن خوري أن مفاضلة الكليات الطبية «طب بشري وطب أسنان وصيدلة» إضافة إلى المعلوماتية والعمارة تصدر الشهر القادم بشكل مركزي من وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتوقع قبولهم فيها يصل إلى 1400 طالب وطالبة.



كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى البدء أمس الأول بقبول طلبات التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا الخاصة بالطلاب العرب والأجانب في كليات «الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي» للعام الدراسي 2019-2020.



واشترطت الجامعة حصول الطالب على تقدير جيد في الإجازة الجامعية، وأن تؤهله للقيد في درجة الماجستير في البلد المانح للشهادة، وألا يقل التقدير عن درجة جيد في الجامعات الحكومية إذا كانت درجة الإجازة صادرة عن جامعة سورية، مع تحقيق معدل 75 بالمئة من الجامعات الخاصة السورية والمعاهد العليا السورية، كما اشترطت أن تكون الإجازة من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا في الطب البشري وفق النظام الخاص بالدراسات العليا بالكلية في الدرجة المذكورة، وأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة الإجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية، مع ضرورة إجراء معادلة للشهادات التي يحملها الطلاب كشرط لقبولهم, مضيفاً: إن التسجيل مستمر في مركز التسجيل المعتمد في مديرية النظم والمعلومات حتى 5 كانون الأول القادم، ومن المقرر قبول نحو 150 طالباً وطالبة بمختلف التخصصات، ليصل إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع أنواع مفاضلات الدراسات العليا إلى نحو 5 آلاف طالب.



الوطن