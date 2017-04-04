3.4 مليارات ليرة لإسعاف الصناعة الحلبية

طالبت وزارة الصناعة في كتاب وجهته إلى رئاسة مجلس الوزراء أمس الأول بخطة إسعافية جديدة لإعادة تأهيل الشركات الموجودة في محافظة حلب بمبلغ وقدره 3.4 مليارات ليرة سورية، وذلك لإعادة تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخطوط إنتاج متضررة في الجهات التابعة للوزارة وفق الأولوية وإمكانية التنفيذ الفعلية للمشاريع وبما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية وصيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية.

وفي التفاصيل بينت الخطة أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قد خصص لها مبلغ وقدره 1.25 مليار ليرة لخمسة مشروعات هو مشروع تجهيز قسم الكهرباء المتوسطة مع الكابلات وقسم المراجل وتحلية المياه وإعادة تجهيز معملي الطباعة وتحضير النسيج وشراء آلتي تبريز وقسم ترطيب النسيج مع تأمين مولدة كهربائية 1500 باستطاعة ك.ف.ا للشركة السورية للغزل والنسيج والمشروع الثاني لإعادة تأهيل بعض غرف الإدارة والسور الخارجي ومجموعة توليد كهربائية وتركيب خزانات للمياه وصيانة بئر الشركة الأهلية للغزل والنسيج إضافة إلى مشروع صيانة مبان للشركتين العربية للملابس الداخلية والصناعية للملبوسات الجاهزة مع بعض الأعمال الكهربائية والميكانيكية اللازمة للشركتين وشراء آلات إنتاجية مساعدة وتجهيزات إدارية ومشروع توفير مستلزمات تأمين حراسة وإزالة أنقاض وفحص للآلات المتبقية لشركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج وأخيراً مشروع توفير مستلزمات تأمين حراسة وإزالة أنقاض وترميم المدخل وغرف للإدارة واستئجار صالة تسويق لمعمل سجاد حلب.

وبخصوص المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البنـاء فقد رصدت الوزارة ضمن خطتها الاسعافية نحو 527 مليون ليرة القسم الأكبر منها لإعادة مشروع إعادة تأهيل الشركة العربية لصناعة الاسمنت ومواد البناء إضافة إلى مشروع آخر لإعادة تأهيل شركة الشهباء لصناعة الاسمنت.

أما المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فقد رصد لها مبلغ وقدره 119 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل وترميم مشروعي صالتي الثانية والثالثة في محلج تشرين بحلب إضافة إلى مبنى الإدارة المركزية بحلب.

المؤسسة العامة للتبـغ كان لها حصة وصلت إلى 203 ملايين ليرة سورية لإعادة تأهيل التجمع الصناعي بحلب وترحيل أتربة وبناء سور وحماية في حين كان نصيب المؤسسة العامة للصناعات الغذائية نحو 255 مليون ليرة لإعادة ترميم مبنى الإدارة العامة وإعادة تأهيل الآلات والمباني لمعمل النيرب التابع لشركة زيوت حلب إضافة إلى ترحيل الأنقاض وإعادة تأهيل المبنى والسور والمستودعات والآلات في شركة الشرق للمنتجات الغذائية.

وبخصوص المؤسسة العامة للسكر فقد رصدت لها الخطة الاسعافية نحو 14 مليوناً لمشروع ترميم سور وتركيب باب حديد لمعمل خميرة حلب، في حين كان للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تخصيص قدره 40 مليون ليرة لمشروع واحد فقط لإعادة تأهيل الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب، أما المؤسسة العامة للصناعات الهندسية فقد رصدت لإسعافها 946 مليون ليرة.

ومن الجدير ذكره أنه تم تخصيص وزارة الصناعة بمبلغ قدره 700 مليون ل.س في الخطة الإسعافية لعام 2017 لإعادة تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخطوط إنتاج متضررة للجهات التابعة لها، وصيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية.

هناء غانم

المصدر: الوطن