336 مليار ل.س مستوردات تجار ريف دمشق خلال 2016

بيّن مدير اقتصاد ريف دمشق حسام الشالاتي أن إجازات الاستيراد الممنوحة للتجار لكامل العام 2016 بلغ 6438 إجازة لمستوردي القطاع الخاص و61 إجازة للقطاع العام.

وأشار الشالاتي إلى أن عدد موافقات الاستيراد الممنوحة من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بلغ 1328 موافقة للقطاع الخاص. كما بلغت قيم جميع المستوردات نحو أكثر من 366.3 مليارات ليرة سورية.

وبين الشالاتي أن أهم المواد المستوردة هي مواد غذائية شملت السردين والتونا والأرز والسكر والشاي والمتة والبن غير المحمص والفستق عبيد والسمسم والحليب المجفف وحليب الأطفال والموز. إضافة إلى مواد أولية معدة لصناعة الأدوية وبذور زراعية وأسمدة ومبيدات زراعية ومواد أولية للصناعات المختلفة منها حبيبات بلاستيكية ومواد كيميائية مختلفة وزيوت نباتية خام ومواد أولية للصناعات الغذائية ومواد أولية للصناعات الهندسية وآلات ومستلزمات صناعية وخطوط إنتاج، إضافة إلى قطع تبديل معدات وسائل الإنتاج وقطع تبديل السيارات وزيوت محركات وإطارات.

وتضمنت المستوردات كذلك بحسب الشالاتي مواد مختلفة كالخيوط والأقمشة والأخشاب ومستلزمات الطاقة الشمسية ومولدات كهربائية ومحركات ومحولات وانفيرترات وهواتف وموبايلات، ومن الورق بأنواعه والأحبار والطابعات وأدوات مكتبية مدرسية وقرطاسية وكمبيوترات وقطعها ومتمماتها وعدد يدوية وبطاريات وأدوات صحية.

وأشار الشالاتي إلى أن مناشئ هذه المواد من المستوردات كانت من روسيا وإيران والصين واندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام وألمانيا والهند وهولندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرازيل والسودان والجزائر والإكوادور، في حين أهم مصادر هذه المواد هي روسيا وإيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتايلاند وفيتنام وماليزيا والإمارات ولبنان.

وبين من جانب آخر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرف الصناعة والزراعة والتجارة السورية لتصدير المنتجات السورية والمصدقة في مديرية الاقتصاد وصلت إلى 18213 شهادة وكانت أهم المواد المصدرة ألبسة داخلية وخارجية نسائي وولادي ورجالي ومصنوعات منزلية بلاستيكية ومصنوعات معدنية وحديدية شوايات لحوم ومناشر غسيل وسلالم ولوازم صوبيات وإكسسوارات درابزين حديد ومصنوعات خشبية وأثاث منزلي تام الصنع ومواد غذائية وزهورات وبن معبأ وزيتون محضر بالماء والملح ودبس وتمر ورمان وسكاكر وحلاوة وزيت زيتون وزيتون مشكل وحجر مشغول وخضار وفواكه.

وبيّن الشالاتي أن المديرية جاهزة لتلقي كافة الطلبات والاستفسارات حول عمليات الاستيراد ومراجعة المديرية شخصيا وليس عبر المندوبين لإيضاح أي معلومات تتعلق بالاستيراد والمواد المسموح باستيرادها حالياً.

وكانت وزارة الاقتصاد نشرت بيانات مديرية اقتصاد حمص حيث بلغت قيمة اجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة فيها 149 مليار ليرة سورية خلال 2016 والبالغ عددها 1074 وبينت أن المستوردات بقصد التجارة قد تصدرت لائحة المستوردات للعام الماضي حيث بلغ عددها 604 إجازات وموافقات بقيمة ما يقرب من 77 مليار ليرة سورية وتضمن المواد الغذائية من سكر ورز وشاي وسمسم وبن أخضر، إضافة إلى المواد العلفية وذرة صفراء وشعير علفي وفول الصويا ومواد أخرى كالأخشاب قطع تبديل وعدد صناعية وغيرها.

المصدر: الوطن