3300 تاجر باعوا مواد منتهية الصلاحية ورفعوا الأسعار وتاجروا بالمواد المدعومة والإغاثية خلال شهر أيار

بلغ إجمالي عدد الضبوط المنظمة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مستوى البلد خلال شهر أيار الماضي 3290 ضبطاً، أي بمعدل وسطي يقارب 110 ضبوط في اليوم الواحد. وفي تفاصيل التقرير، نجد أنه من بين إجمالي الضبوط المنفذة خلال أيار هناك 1143 ضبط عينة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، ليكون إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة والعينات المسحوبة 4433 ضبطاً وعينة.

و أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن عدد الإغلاقات المنفذة بحق الفعاليات التجارية المخالفة وصل إلى 140 إغلاقاً، على حين تمت الإحالة موجوداً لـ23 شخصاً على القضاء المختص، حيث وصل عدد دوريات جهاز حماية المستهلك 3003 دوريات وذلك في المحافظات كافة عدا محافظات الرقة وإدلب ودير الزور.

ولفت شعيب إلى أن عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها بلغ 1844 ضبطاً وبقيمة إجمالية أكثر من 46 مليون ليرة سورية وذلك وفق المادة /23/ من القانون /14/ لعام 2015، بينما تم حجز 4110 كغ دقيق تمويني ونخالة، وحجز 20 إسطوانة غاز.

وفيما يتعلق بالمخالفات التموينية لقانون حماية المستهلك رقم /14/ فقد تم تسجيل 1187 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و731 مخالفة ضبوط الفواتير، و172 مخالفة بيع بسعر زائد، و29 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، بينما بلغ عدد المخالفات في الأفران 224 مخالفة، وبالنسبة لمخالفات المحروقات (مازوت- بنزين- غاز) فتم تسجيل 105 مخالفات.

وقد سجلت مخالفات المواد المدعومة من الدولة 28 مخالفة، ومخالفات الاتجار بالمواد الإغاثية 11 مخالفة، وفيما يتعلق بهذه المخالفات بينّ معاون وزير التموين أنها تندرج ضمن المادة /27/ من القانون /14/ والتي تصل الغرامة فيها إلى المليون ليرة سورية والسجن لمدة عام، ويمكن العودة لقانون العقوبات الاقتصادية في حال كانت المخالفة كبيرة.

ونلاحظ انخفاضاً بمخالفات المحروقات وذلك يعود لتوافر مواد المازوت والبنزين والغاز، وعدم وجود ازدحام عليها، على حين نشهد زيادة في المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بحسب معاون الوزير.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن