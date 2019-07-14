31 قاضياً عقارياً فقط في سورية!

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الزراعة والسياحة والمواد الغذائية ياسين صهيوني عن أرشفة 1.5 مليون وثيقة في المصالح العقارية تتعلق بملكية العقارات في جميع المناطق.



وأكد صهيوني أن الرسوم العقارية التي تم استيفاؤها خلال العام الماضي بلغت 924 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أنه يجري العمل وفق الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات وفي إطار أتمتة العمل في الصحيفة العقارية لتسهيل الخدمة العقارية.



وأوضح صهيوني أنه اقتصر عدد القوى العاملة خاصة الفنية منها الآن على 4394 عاملاً من جميع الفئات، فيما اقتصر عدد القضاة العقاريين على 31 قاضياً عقارياً لجميع أنحاء البلاد.



وبين صهيوني أن معاناة خروج عدد من مديريات المصالح العقارية عن الخدمة مازالت مستمرة بالنسبة لمحافظتي إدلب والرقة، إضافة لاستمرار خروج 14 دائرة للمصالح العقارية من الخدمة في جميع المناطق السورية.



الوطن