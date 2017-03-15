31 شهيدا بتفجير القصر العدلي القديم بدمشق و 20 جريحا بتفجير الربوة

فجر إرهابي انتحاري نفسه بحزام ناسف ظهر اليوم في مبنى القصر العدلي القديم في منطقة الحميدية بدمشق.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي الانتحاري تشير إلى ارتقاء 25 شهيدا ووقوع عدد من الجرحى. ..يتبع

وزير العدل : ارتفاع عدد شهداء تفجير القصر العدلي إلى 31 شهيداً و60 جريحاً في حصيلة غير نهائية.

نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي: مصدر في القصر العدلي: إخلاء القصر العدلي في منطقة المزة تحسباً لأي طارىء.يتبع..

مراسل سانا: معلومات أولية عن تفجير إرهابي في منطقة الربوة بدمشق..يتبع.

نقلاً عن يوميات قذيفة هاون في دمشق : معلومات عن إصابات وشهداء إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي على اتجاه محطة الوقود قرب أحد المطاعم في منطقة الربوة غرب دمشق..يتبع

إشاعات عن وجود سيارتين بداخلهم متفجرات في منطقة أبو رمانة وتتم ملاحقتهم من قبل الجهات الأمنية..ساحة الامويين وساحة المواساة مغلقتين أمنيآ..يتبع

لا صحة لوقوع تفجيرات في بنك الدم في حي المزة وحي كفرسوسة ولا لتفكيك عبوات ناسفة في جسر الرئيس..يتبع

مدير مشفى المواساة: وصلنا 20 جريحا حتى اللحظة من تفجير الربوة بينهم حالتين خطرتين..يتبع

الإشاعات تعزو مواقع التواصل الاجتماعي في هذه اللحظات عن وجود انتحاريين بأعداد كبيرة و سيارات مفخخة و تفجيرات لا أساس لها من الصحة

إغلاق بعض الطرقات تم كإجراء إحترازي من قبل القوى الأمنية و تسهيلا لعمل سيارات الإسعاف و الدفاع المدني