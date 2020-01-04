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3000 جندي أميركي في طريقهم إلى الشرق الأوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين، أمس الجمعة، قولهم إن الولايات المتحدة «سترسل قرابة 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جواً»، وذلك كإجراء احترازي وسط تصاعد التوتر في المنطقة. وأضاف المسؤولون أن القوات ستنضم إلى زهاء 750 جندياً أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.


وكانت الوكالة قد نقلت في وقتٍ سابق هذا الأسبوع عن مسؤولين أميركيين قولهم: «إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وإن القوات أُبلغت بالاستعداد للانتشار».

وتأتي هذا الخطوة بعد التصعيد الأميركي الأخير، باغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في ضربة قرب مطار بغداد فجر اليوم.