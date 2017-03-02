300 ضبط و22 إغلاقاً في حماة

أكد زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة تنظيم 300 ضبط بحق المخالفين خلال الشهر الماضي، منها 35 بالخبز و15 بالمحروقات، كما تم تنفيذ 22 إغلاقاً شملت معامل تصنيع مواد غذائية ومنشآت منظفات ومحال سمانة وندوات مدرسية ومطاعم ومخابز.

وقال كوسا: وأبرز المخالفات كانت تهريب الدقيق التمويني والنقص في ربطات الخبز وبيع المحروقات بسعر زائد وعدم حيازة فواتير شراء، وإجراء تنزيلات وهمية على الألبسة وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذبح خارج المسلخ البلدي وعدم الإعلان وتقاضي أجور زائدة بدل خدمات، وللخضار والفاكهة والفروج ومواد السمانة.

وأهاب كوسا بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى في حال تعرضهم للابتزاز أو الغبن على الرقم المجاني 119 أو على الواتس /0946117938/.

وفي جولة بأسواق حماة التقت عدداً من المواطنين الذين أكدوا ارتفاع الأسعار وخصوصاً النباتات الورقية والفجل والخضار عموماً، وأما اللحوم والفاكهة فقد أقلعوا عن شرائها منذ زمن!!.

وأما بالنسبة لأسعار المواد بالمفرق، فقد أكد دانيال جوهر مدير حماية المستهلك، أن الأسعار في حالة تبدل دائمة، وغالباً ليست لمصلحة المستهلك سوى البيض الذي سجل انخفضاً في سعره قدره 50 ليرة للطبق!. وقال: – لقد سجل سعر كيلو البطاطا 250 ليرة، والبندورة بين 110 – 190 ليرة، والخيار ما بين 450 – 600 ليرة، والفليفلة الحدة والحلوة بين 300 – 600 ليرة، والثوم 1200 ليرة، والباذنجان الأسود 600 ليرة والبصل الأخضر 600 ليرة، والسلق 150 ليرة والملفوف 60 ليرة والكرات 90 ليرة والسبانخ 120 ليرة والليمون الماير 50 ليرة والزهرة 155 ليرة والكرمنتينا 110 – 150 ليرة والتفاح بين 145 – 190 ليرة، والخس ما بين 225 – 240 ليرة وربطة البقدونس 70 ليرة والنعنع 50 ليرة وكيلو الفجل 150 ليرة.

وأما اللحوم فهي ثابتة ومستقرة حيث يباع كيلو لحم الخروف بـ3300 ليرة والعجل بـ3000 ليرة، والفروج المنظف بـ1150 ليرة والصدر المقشور 1750 ليرة والفخذ 900 ليرة والسودة 1550 ليرة.

وأما بالنسبة لأسعار المواد في سوق الهال، أي بالجملة، فقد أكد محمود مصطفى عرواني رئيس لجنة السوق أن الأسعار إلى ارتفاع بسبب الظروف الجوية، فقد بيع كيلو البطاطا بـ215 ليرة والبندورة بين 90 – 150 ليرة، والخيار بـ300 – 550 ليرة، والباذنجان الأسود 500 ليرة، والسلق 100 – 125 ليرة، والملفوف 50 – 90 ليرة، والكرات 60 – 75 ليرة، والسبانخ 100 ليرة والجزر 90 – 100 ليرة، والليمون الماير 50 ليرة والبصل الأخضر 500 ليرة، والزهرة 100 – 130 ليرة، والخس 150 – 200 ليرة والفليفلة 300 – 500 ليرة والبقدونس والنعنع 50 – 60 ليرة والفجل 150 – 200 ليرة.

وأما الفاكهة فقد بيع الكيلو من البرتقال أبو صرة بين 60 – 110 ليرات، ومن الكرمنتينا 90 – 130 ليرة، ومن التفاح بأنواعه 150 – 200 ليرة والفول الأخضر 600 – 700 ليرة والموز اللبناني 300 – 350 ليرة.

ونحن كصحافة نقول: اللـه يعين المواطن.

المصدر: الوطن