30 قتيلا وجريحا جراء غارة للطيران السعودي على سوق في محافظة الحديدة

وصل عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهدافه سوق بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن إلى 22 قتيلا و8 جرحى.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلي بمحافظة الحديدة قوله إن “طيران العدوان شن غارة على سوق الدوار بمديرية الخوخة ما أدى إلى استشهاد 22 مواطنا وجرح ثمانية آخرين” مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة جراء الإصابات البالغة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان حلق بكثافة بعد قصف السوق لمنع المسعفين من إنقاذ الجرحى.



وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء الغارة.



ويشن نظام بني سعود بمشاركة أنظمة خليجية أخرى وبدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عدوانا متواصلا على اليمن منذ السادس والعشرين من آذار من عام 2015 أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين ودمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية.



وردا على اعتداءات قوات بني سعود قنصت وحدات في الجيش اليمنى واللجان الشعبية جنديين سعوديين واثنين من المرتزقة في موقع الشبكة بنجران بينما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع وتحصينات وتجمعات قوات بني سعود والمرتزقة شرق نقطة المعزاب وشرق موقع الثوابتة بجيزان.



إلى ذلك أعلن مصدر عسكري يمنى أن زورقا بحريا تابعا لتحالف العدوان السعودي ومرتزقته انفجر جراء اصطدامه بلغم بحرى على الساحل الغربي للمخا بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.



وكان الجيش اليمنى واللجان الشعبية تصدوا أمس لثلاث محاولات تقدم لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه مناطق جبال القتب والمنارة ويام في مديرية نهم موقعين عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم رغم الغطاء الجوي المكثف لطيران نظام بني سعود.

وكالات