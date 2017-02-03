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30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا

قدمت محافظة اللاذقية أمس 30 طنا من الحمضيات المتنوعة كهدية لمحافظة درعا ليتم توزيعها مجانا على المواطنين في مدن درعا وازرع والصنمين.

وذكر نائب رئيس المكتب التنفيذي بدرعا المهندس عواد سويدان أن الكميات الواردة من اللاذقية سيتم توزيعها بواقع 15 طنا لمدينة درعا و5 أطنان لمدينة ازرع و 10 أطنان لمدينة الصنمين حيث ستوزع على مراكز الإقامة المؤقتة والمهجرين وعائلات الشهداء والأسر المحتاجة.

بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا المهندس وائل المفلح أن فرع المؤسسة في اللاذقية قام بشراء الحمضيات ونقلها لمصلحة محافظة درعا وسيتم توزيعها بمعرفة الفرع وإشراف محافظة درعا.

وكانت محافظة اللاذقية قدمت في الخامس من الشهر الماضي 55 طنا من الحمضيات المتنوعة لأهالي محافظة درعا.

سانا

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