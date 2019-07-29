3كيلو حجم الكتلة "الشعرية " التي استئصلت من معدة مريضة في مستشفى حلب الجامعي

استأصل قسم الإسعاف في مستشفى حلب الجامعي كتلة “بازهر شعرية” من معدة مريضة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحالة تعد نادرة الحدوث، من حيث حجم الكتلة.



وشرحت الدكتورة المقيمة بالمستشفى المختصة بالجراحة العامة تحرير المسالمة إن “المريضة البالغة من العمر 23 عاماً جاءت بحالة اسعافية للمشفى، وهي مصابة بإقياء شديد، حتى عند شربها الماء”.



وأوضحت المسالمة أنه “تم اجراء الصور والفحوص اللازمة التي بينت وجود بقايا كتلة شعرية في منطقة المعي بالبداية، ليتم اكتشاف كتلة أكبر موجودة في المعدة، وبحجمها، تسد كافة معدة المريضة”.



وأشارت المسالمة إلى أنه “تم اجراء عملية جراحية مباشرةً للمريضة، عبر شق البطن واخراج الكتلة التي بلغ وزنها حوالي 3 كيلو غرام، وحجمها بحجم معدة المريضة، مع تكتلها بشكل المعدة أيضاً، أي أن الكتلة كانت أغلقت المعدة بشكل كامل”.

وعن سبب تشكل الكتلة بهذا الحجم، “هو دخول أجزاء من الشعر إلى المعدة، وتناول المريضة لقشور أطعمة أو أوساخ، كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، دون انتباه أهلها لها”.



وأكدت المسالمة على أن “المريضة بحالة صحية جيدة، وعادت لتناول الطعام والسوائل، علماً أن حجم الكتلة يعتبر الأول من نوعه الذي يقوم كادر المستشفى باستئصاله”.



وشارك في العملية الجراحية، بالإضافة للدكتورة تحرير المسالمة، كل من الاخصائي المشرف الدكتور عبد الجبار العبد واخصائي التخدير الدكتور زاهر كيالي، بالإضافة للدكتور سامي الحمد والدكتور محمد جابر والدكتور حسن الحسن.



يذكر أن مستشفى حلب الجامعي، الذي يعتبر المستشفى الحكومي الأول في حلب، كان أجرى منذ مدة عملية جراحية صعبة، تضمنت تبديل مفصل ورك كامل عند مريض تعرّض لإصابة أدّت إلى تنكس شديد في مفصل الورك الأيمن.



وفا أميري – تلفزيون الخبر