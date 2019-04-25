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3شركات اماراتية مهتمة بإعادة الاعمار في سورية

افتتح في دمشق يوم الاربعاء ملتقى التبادل الاقتصادي العربي بعنوان "معاً نحو سوق عربي مشترك" بمشاركة 55 رجل أعمال عربي إضافة لوجود عدد من الأجانب.


و كشف رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية حسن جواد حضور 3 شركات إماراتية مهتمة بعدة مشروعات سياحية وفي مجال إعادة الإعمار طلبوا كل التفاصيل المتعلقة بهذه المشروعات.


واعتبر جواد أن الملتقى مهم جداً لجهة عدد رجال الأعمال العرب الذين قدموا لسورية وعددهم 55 من مختلف البلدان العربية مثل الإمارات والأردن والعراق ومصر ولبنان.


تركزت توصيات المؤتمر على العمل الجاد باتجاه تشجيع الاستثمار السوري والعربي وتذليل الصعوبات القائمة عبر التبادل الاقتصادي العربي والعمل على كسر الحصار على سورية ووضع كل الإمكانات الاقتصادية والتجارية في هذا الهدف.


كما سيتم تقديم دراسة كاملة عن المشروعات الاستثمارية المطروحة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدى جميع الاتحادات النوعية العربية من رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب.