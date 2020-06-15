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3 هزات أرضية تضرب جنوب إيران

ضربت هزة ارضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر هي الثالثة اليوم ضواحي مدينة بيرم بمحافظة فارس جنوب إيران دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران قوله في بيان إن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 16 كيلو مترا من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.49 والطول الشرقي 53.35 درجة وعلى بعد 17 كيلو متراً من مدينة بيرم.

وكانت الهزة الأولى وشدتها 4.7 درجات وقعت فجراً على عمق تسعة كيلومترات من سطح الأرض بينما ضربت هزة أخرى بقوة 4.6 درجات على عمق 12 كم من سطح الأرض ضواحي مدينة محملة في محافظة فارس فجر اليوم أيضاً.