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3 قتلى و20 جريحاً جراء اقتحام سيارة لحشد من المشاة في ملبورن باستراليا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 20 على الأقل اليوم بعدما صدم رجل بسيارته عمدا عددا من المشاة وسط مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا.

ونقلت رويترز عن شرطة ولاية فكتوريا قولها في مؤتمر صحفي إن” الحادث لا صلة له بالإرهاب” مضيفة إنها “تمكنت من القبض على سائق السيارة” التي ذكرت وسائل إعلام محلية أنها كانت تتحرك بطريقة “غير طبيعية” قبل الحادث.

وبث التلفزيون المحلي تسجيلا مصورا من الجو لأفراد من الشرطة عند تقاطع بوسط المدينة وكذلك لعدد من مركبات الشرطة تغلق طرقا ولقطات لخدمات إسعاف.

وأغلقت الشرطة مداخل المدينة وأوقفت خدمات الترام بعد الحادث الذي وقع في قلب منطقة بورك ستريت التجارية.

وكانت استراليا رفعت مستوى التأهب بعد الاعتداء الذي وقع في كانون الأول الماضي في برلين حيث قتل 12 شخصا عندما اقتحمت شاحنة سوقا بمناسبة عيد الميلاد.

وكالات

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