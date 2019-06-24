3 طائرات أمريكية تتعرض إلى هجوم في سوريا

لم تكن الطائرة التي أسقطتها إيران لأمريكا الأسبوع الماضي هي المرة الوحيدة التي يتعرض فيه سلاح الجو الأمريكي لهجوم وصل لحد إسقاط الطائرات، وذلك بحسب الإعلام الروسي.



وأكد تقرير نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت، أن 3 طائرات أمريكية دون طيار تعرضت إلى هجوم في سوريا.



ونقلت الوكالة عن موقع إخباري يتخصص في شؤون الطيران قوله إن تقريرا إحصائيا رسميا أفاد أن طائرة من طراز “إم كيو-1 بريداتور” تعرضت إلى هجوم في عام 2015، فيما شهد كل من عامي 2016 و2017 هجوما على طائرة من طراز “آر كيو-4 غلوبال هوك”.



وقالت الوكالة أن الجيش السوري تمكن إسقاط واحدة من تلك الطائرات هي “إم كيو-1 بريداتور”، مشيرة إلى أن إيران أصبحت أول دولة أسقطت طائرة مسيرة استراتيجية أمريكية من طراز “آر كيو-4 غلوبال هوك”.