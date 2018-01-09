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3 شهداء و19 مصابا نتيجة اعتداءات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية بدمشق

 

ارتقى 3 شهداء وأصيب 19 مدنيا بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون أحياء سكنية بدمشق وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن المجموعات المسلحة أطلقت مساء اليوم قذيفتي هاون سقطتا في منطقة الشاغور السكنية ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 5 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين وعدد من السيارات.

وسقطت ظهر اليوم قذيفة هاون أطلقتها المجموعات المسلحة على حي الشاغور السكني ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وفقا للمصدر.

وأفاد المصدر في وقت سابق بأن مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من مناطق الغوطة الشرقية اعتدت على منازل الأهالي في حيي باب توما والقصاع بـ 10 قذائف أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة 14 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في السيارات والمنازل والممتلكات.

وأصيبت امرأة بجروح أمس نتيجة استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف حي باب توما في دمشق.

وردا على الاعتداء وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن إيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

المصدر: سانا

 

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