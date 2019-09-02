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3 شهداء وجريحان بانفجار عبوة ناسفة في ريف حماة الشمالي

ارتقى 3 مدنيين وأصيب اثنان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الجماعات المسلحة في الأراضي الزراعية بمحيط بلدة صوران في ريف حماة الشمالي.

من جهتها، اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" الاثنين الماضي عناصر تنظيم "داعش" بتفجير استهدف مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.


وتعمد التنظيمات الإرهابية ضمن المناطق التي تسيطر عليها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة ضمن القرى والبلدات والأراضي الزراعية في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش، وغالبا ما تنفجر هذه الألغام بالمدنيين.


المصدر: "سانا"