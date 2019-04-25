3 شهداء بنيران ميليشيا قسد على مظاهرة للأهالي طالبت بخروجها من ريف دير الزور

استشهد 3 مواطنين جراء اعتداء ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الامريكية على مظاهرة احتجاجية حاشدة في قرية الضمان تنديدا بممارسات هذه الميليشيا بريف دير الزور الشمالي.



وأفادت مصادر أهلية بأن عناصر من ميليشيا “قسد” فتحوا النار على مظاهرة حاشدة خرجت في قرية الضمان بريف دير الزور الشمالي للتنديد بممارسات هذه الميليشيا والمطالبة بطردها من قراهم ومناطقهم ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين.



وأشارت المصادر إلى أن رقعة الاحتجاجات المنددة بممارسات ميليشيا “قسد” والمطالبة بطردها من المنطقة امتدت اليوم لتشمل مدينة البصيرة وقرية العزبة بالريف الشمالي الشرقي جراء حالة الفوضى والخطف والقتل واحتكار النفط من قبل هذه الميليشيا والشركات التي تتعامل معها.



وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسية في المنطقة وسط اضراب عام في مدينة البصيرة وقرية العزبة واغلاق للمحال التجارية مجددين مطالبهم بطرد ميليشيا “قسد” من مناطقهم.



وشهدت قرى محيميدة والحصان وسفيرة تحتاني وسفيرة فوقاني والوسيعة والمويلح والحصين وغريبة في ريف دير الزور الشمالي الغربي أمس خروج مظاهرات واسعة احتجاجا على ممارسات ميليشيا “قسد” وفقدان حالة الأمان والفساد في مناطق انتشارها.



سانا