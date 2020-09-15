3 رحلات جوية لنقل السوريين من الأردن وروسيا والإمارات

أعلنت السورية للطيران تسيير ثلاث رحلات جوية مقطع واحد ( الشارقة - دمشق ) و ( عمان - دمشق ) ومقطعين ( دمشق - موسكو - دمشق ) لنقل السوريين من دول ( الأردن - روسيا - الإمارات) وفق المواعيد التالية:



- أولاً : رحلة الأردن : الخميس 17-9-2020



إقلاع دمشق 08:00 محلي توقيت دمشق



وصول عمان 08:10 محلي توقيت عمان إقلاع عمان 09:40 محلي توقيت عمان



وصول دمشق 11:50 محلي توقيت دمشق



- ثانياً : رحلة روسيا / الأحد 20-9-2020.



إقلاع دمشق 08:00 محلي توقيت دمشق

وصول موسكو 13:15 محلي توقيت موسكو

إقلاع موسكو 14:15 محلي توقيت موسكو



وصول دمشق 19:40 محلي توقيت دمشق



يسمح بالسفر من دمشق إلى موسكو وبالعكس للمواطنين السوريين والروس بعد أخذ موافقة السفارة الروسية في دمشق وفحص pcr سلبي باللغة الإنكليزية صالح 72 ساعة، وإملاء الوثيقة المعتمدة وتسليمها لمطار فلوكفا.



- ثالثاً : رحلة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين 21-9-2020



إقلاع دمشق 23:00 محلي توقيت دمشق



وصول الشارقة 02:50 محلي توقيت الشارقة



إقلاع الشارقة 04:20 محلي توقيت الشارقة



وصول دمشق 06:50 محلي توقيت دمشق.