3 إصابات جراء حريق في قبو مشفى دار الشفاء بدمشق

قال مصدر في فوج إطفاء دمشق إن “عناصر الفوج أخمدوا حريقا اندلع ضمن مستودع في مبنى مشفى دار الشفاء بمنطقة العدوي بدمشق”.



وأضاف المصدر أن ” الحريق أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بحروق متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى دمشق لتلقي العلاج اللازم”.

بدوره أوضح مصدر في قيادة الشرطة أن “الحريق يرجح أن يكون سببه ماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق ضمن القبو”.



من جهته مصدر في إطفاء دمشق كان صرح لـ “سانا” أن ” الحريق اندلع بكومة من علب الكرتون والأوراق ضمن مستودع لمبنى مشفى دار الشفاء”.



وتوفي شخصان “اختناقا” يوم الأربعاء إثر حريق اندلع في محل حلويات يعملان فيه بمنطقة الحجاز وتم العثور على جثتيهما في سقيفة المحل .



والجدير ذكره أنه تم إخماد أربعة حرائق في 26 من الشهر الماضي اندلعت في البرامكة ودف الشوك والكيكية وآخرها في طلعة الميقرية بمنطقة ركن الدين.



تلفزيون الخبر