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3 أطباء سوريين من حلب يتفوّقون على نظرائهم في العالم

انطلقوا منذ سنوات من قلب حلب، وسط الحروب العسكرية والسياسية والاقتصادية، حيث كانت تعصف بها أحداث عاتية إلى قمة أقوى الامتحانات الطبية العالمية.

ثلاثة أطباء سوريين يحصّلون العلامة التامة نسبة 100 حائزين الدرجة الأعلى على مستوى العالم في امتحان الرخصة الطبية الأميركية الـ USMLE .

 وهم:
1 – الدكتور مدحت فرواتي نسبة 100th percentile في STEP 1 والـ STEP 2 CK أيضاً .

2 – الدكتور محمد سيجري نسبة 100th percentile في STEP 1 .

3 – الدكتور محمد فاعل نسبة 100th percentile في STEP 1 .

رغم أن الطب في سورية يُدَرَّس باللغة العربية. وهذا الامتحان يتم إجراؤه باللغة الإنكليزية، فكان يلزمهم جهد مضاعف عن غيرهم ممن يدرسون بالإنكليزية في العالم. 

وذلك لدراسة المصطلحات الإنكليزية أيضاً والتعوّد على خوض امتحان بلغة غير التي اعتادوا الامتحان بها.


يجدر ذكر أن هذا الامتحان يختبر الطبيب بالعلوم الطبية الأساسية والمهارات السريرية والعملية أيضاً.


وهو يصدر عن المجلس الطبي الأميركي ويصنف بالدرجة الأولى في امتحانات المعادلات الأجنبية الطبية.