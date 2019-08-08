3 أسباب تعجّل إقالة فجر إبراهيم مدرب المنتخب السوري

يعيش المنتخب السوري حالة من التخبطات منذ بدأت في الإمارات بعد فشله بتحقيق نتائج جيدة في بطولة كأس آسيا، لتبدأ المطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بإيجاد حل سريع إضافة إلى إقالة فجر إبراهيم من منصبه.النتائج السلبية زادت الضغط الجماهيري على المنتخب السوري ما دفع الاتحاد السوري لكرة القدم للاستقالة، وبحسب موقع “كورة” الرياضي تقف 3 أسباب وراء تعجيل إقالة فجر إبراهيم من منصبه.



1.نتائج سلبية:



بداية من كأس آسيا إلى بطولة الصداقة الدولية في العراق وبطولة الهند الودية، إضافة إلى المباريات الودية لم ينجح المنتخب السوري بالانتصار إلا في مباراة واحدة أمام كوريا الشمالية، لا بل تلقى هزيمة ثقيلة من إيران بخماسية نظيفة.وجاءت بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق لتزيد الطين بلة بعد الخسارة المفاجئة أمام لبنان والتعادل أمام اليمن.



2. الضغط الجماهيري:



فشل المنتخب السوري منذ بداية العام الحالي، رفع من الضغط الجماهيري على اتحاد الكرة الذي فضل تقديم الاستقالة الجماعية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات كبيرة بتصحيح الوضع الراهن إضافة إلى إقالة فجر إبراهيم من منصبه.



3. انقسام في المنتخب:



ساهمت الفوضى الإدارية والانقسام داخل المنتخب بتراجع نتائجه، ومن أبرز مشاهدها الخلاف على شارة القيادة، والتصريحات العلنية بين اللاعبين وعدم إيجاد حلول لها في الفترة الماضية رغم تعيين رضوان الشيخ حسن، مديراً للمنتخب خلفاً لفادي دباس.وفشل فجر إبراهيم برأب الصدع بين نجوم المنتخب، رغم تصريحاته بأن كل شيء على ما يرام ولا خلاف بين الكواليس بين اللاعبين وهو بالحقيقة غير صحيح.



موقع “كورة”