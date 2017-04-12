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3 آلاف لاجئ سوري .. يخلون خيامهم في لبنان

أكد الباحث في فرع منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيروت بسام خواجة أن نحو ثلاثة آلاف لاجئ سوري أخلوا خيامهم في منطقة البقاع في شرق لبنان بإرداتهم وبناء على تعليمات شفهية تبلغوها من الجيش اللبناني نهاية آذار الماضي، حيث منحوا حينها «مهلة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام للإخلاء» إلا أن الجيش اللبناني لم يقدم على أي عملية إخلاء قسرية رغم انقضاء المهلة.
ووفق وكالة «فرانس برس» فإن مصدراً عسكرياً لبنانياً أكد أن القرار سيسري «على كل مكان تتواجد فيه مخيمات للاجئين حول المراكز العسكرية».
وأشار خواجة في هذا الصدد إلى أن «المشكلة الكبرى تبقى في نقص الوضوح من جانب الحكومة والجيش حول الوجهة التي يفترض أن ينتقل إليها هؤلاء الناس»، إلا أن المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت أن «عدداً من العائلات تمكن من التواصل مع مالك الأرض وانتقلوا إلى أرض قريبة يملكها الشخص ذاته».

وكالات

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