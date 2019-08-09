2964 شخصا قتلتهم الموجة الحارة في هولندا خلال أسبوع

قالت وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا إن 2964 شخصا إجمالا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 يوليو تموز، أي أعلى بنسبة نحو 15 في المئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.



وبحسب الوكالة فإن عدد الوفيات في البلاد خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة سجلت مستويات قياسية، حيث زادت بنحو 400 حالة عن أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.



وذكرت الوكالة أن درجات الحرارة كانت متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر تموز.



وبحسب مراكز الأرصاد تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.



وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد.



يذكر أن موجة الحرارة التي اجتاحت أوروبا خلال شهر تموز الفائت وصلت درجات الحرارة خلالها إلى مافوق الـ40 درجة مئوية مسببة بوفاة عدد من الأشخاص إضافة إلى الحرائق في غابات عديدة كان أبرزها غابات كاتالونيا .