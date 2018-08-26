2800 طن إنتاج العنب والتين للموسم الزراعي الحالي بالقنيطرة

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في القنيطرة إنتاج المحافظة بنحو 2800 طن من ثمار العنب والتين للموسم الزراعي الحالي من إجمالي المساحات المزروعة.

وأوضح مدير الزراعة المهندس شامان الجمعة أن إجمالي انتاج التين يقدر بنحو 2155 طناً من المساحة المزروعة البالغة نحو 4830 دونما زراعة بعلية وهي من أنواع التين الصيداوي الأبيض والتين الأحمر والعسل والجبلي إضافة إلى إنتاج أكثر من 625 طناً من ثمار العنب من المساحة المزروعة البالغة 1528 دونما زراعة بعلية ومروية.

وأشار الجمعة إلى أن زراعة العنب والتين تنتشر في قرى حضر ومزارع الأمل وخان أرنبة وجبا والحلس والكوم في القطاع الشمالي من المحافظة.