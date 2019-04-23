28 نيسان توزيع أسطوانات الغاز بالبطاقة الذكية في ريف دمشق

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) أن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في محافظة ريف دمشق سيبدأ اعتباراً من الـ 28 من الشهر الجاري.



وأشارت الشركة اليوم إلى أن هناك تسهيلات للحصول على البطاقة الذكية في المراكز الموجودة في البلديات والوحدات الإدارية في المحافظة حيث تم إصدار أكثر من 100 ألف بطاقة بريف دمشق حتى الآن، مبينة أن كل أسرة تستطيع إبدال أسطوانة غاز واحدة خلال 23 يوماً قابلة للتعديل حسب التطبيق والحاجة الفعلية وذلك من المراكز المعتمدة او السيارات الجوالة المزودة بأجهزة قارئة للبطاقة.



ولفتت الشركة إلى أنه بالنسبة للفعاليات غير الحاصلة على البطاقة الذكية من طلاب وغير متزوجين أو نقابات وغيرها سيتم توزيع المادة عليها بعد اصطحاب الوثائق الرسمية التي تثبت طبيعة العمل والحاجة إلى المادة من خلال مراكز مخصصة لهذه الغاية مؤكدة أن التوزيع بموجب البطاقة الذكية سيحقق العدالة ويضمن إيصال المادة للمستحقين.