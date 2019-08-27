28 طريقة تطلب بها من طفل أن يتركك وحدك!

كيف تطلب من طفل أن يتركك وحدك؟ سؤال محير، خاصة إذا ما أردت أن يتم الأمر بلُطف، وباستخدام مفردات لا تجرح مشاعر الطفل أو تشعره بأنه غير محبوب.



سواء كان طفل أحد الأقارب أو الأصدقاء، بإمكانك تفادي هذه اللحظات الحرجة (وربما غير المريحة) عبر هذه السطور أو «الحجج» التالية، نقلاً عن موقع Ask Reddit:



كيف تطلب من طفل أن يتركك وحدك؟



1- أتحداك أن تبقى هادئاً لعشر دقائق.



2- اطلب منه الابتعاد واستخدم أغنية مشهورة، ليكون طلبك على نغماتها، مثل أغنية Baby Shark.



3- هل سمعت هذا؟ أعتقد أنَّ أمك تقول إنها ستشتري لك كل حلوى الآيس كريم التي يمكنك أكلها.



4- لنلعب لعبة مَن سيصمت لأطول فترة ممكنة.



5- ليس لديّ وقت، لا يمكنني اللعب.



6- اختفي أيتها المرأة السيئة!



7- قال لي والداي ألا ألعب مع الغرباء.



8- عندي جراثيم، أنت لا تريد الجراثيم صحيح؟



9- أهلاً أيها الصغير، هل تعرف ما هو الأفق؟ الأفق هو حيث تتقابل السماء مع الأرض في المدى. هل يمكنك إيجاده لأجلي؟



10– صديقي هل تعرف كيف تحظى بوقت للقيلولة؟ أنا أيضاً لديّ وقت مخصص للهدوء، أحتاج للقيام به وإلا ستغضب أمي!



11- هل ترى هذا الرجل؟ إنه قزم القطب الشمالي.



12– هل هذه شاحنة بيع حلوى الآيس كريم؟



13– هل ترغب في مساعدتي في التنظيف؟



14– أعتقد أن أحد أبويك يناديك.



15– إذا لم تتركني بمفردي سأخبر كلَّ الوحوش التي تعيش تحت سريرك أن يتبرزوا في فمك أثناء نومك.



16– اذهب والعب بألعابك حتى نصنع لك أخاً صغيراً.



17- إليك هاتفك الذكي وكل مقاطع فيديو يوتيوب عليه.



18- هل ترغب في تذوق الهالبينو الحار؟



19– لنلعب لعبة الاختفاء، أنا سأعُدّ وأنت اختفي!



20- لما لا نلعب لعبة الأسود النائمة؟



21– اذهب واعثر على أبيك أو أمك.



22– عذراً سيدي أو سيدتي. هل يمكنك رجاءً ترك منطقتي الشخصية؟



23- يا للهول! جراء صغيرة لطيفة!



24– آسف، أنا في ركن الوقت التأديبي المستقطع وأخبرني المعلم ألا أتحدث مع أحد.



25– استخدم اسم شخصية كرتونية شهيرة وقل إنه يناديه، مثال: «بيج بيرد» ينادي عليك.



26– انظر.. هناك حشرة!



27– اطلب منه الذهاب إلى مكان ما ليعرف إن كانت السماء تمطر.



28– أهلاً صديقي، أعتقد أني بحاجة لبعض الوقت بمفردي. هل تمانع في اللعب بمفردك لفترة؟.

وكالات