2700 طن من "نترات الأمونيوم" تهدد دولة أخرى بكارثة بيروت

كشفت مصادر حكومية في السنغال، عن وجود نحو 2700 طن من "نترات الأمونيوم" مرسلة إلى مالي، ويجري تخزينها حالياً في ميناء العاصمة السنغالية دكار.



وأعلنت سلطات الموانئ السنغالية في بيان نشر يوم الخميس أن «حوالي 3050 طناً من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار».



وأشارت إلى أن «350 طناً منها أرسلت إلى مالي، التي لا تملك أي منفذ على البحر، والكمية المتبقية بقيت في الميناء، بسبب إغلاق حدود مالي إثر الإنقلاب الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي».



وبحسب المعلومات فإن «مالك نترات الامونيوم عرض تخزينها على قطعة أرض يملكها في منطقة تبعد ثلاثين كيلومتراً عن دكار، حيث يتم تطوير هذه المنطقة كمدينة تابعة للعاصمة».



وقال مسؤول الميناء "بابا درام" إن «وزارة البيئة رفضت ذلك، وطلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال».



وطلب الرئيس السنغالي "ماكي سال" يوم الأربعاء الماضي، وضع خطة لجعل مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطيرة آمنة.



وأكدت السلطات في دكار أنها «اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتجنب كارثة مماثلة لما حدث في بيروت، حيث تسبب انفجار كمية من نترات الأمونيوم بمقتل ما لا يقل عن 180 شخصاً وإصابة آلاف آخرين وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية».