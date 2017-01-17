27 مخالفة في حماة خلال الأسبوع الأول من هذا العام

أكد زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المكلف بحماة أنه خلال الأسبوع الأول من هذا العام تم تنظيم 27 ضبطا تموينيا بأنواع ضبوط مختلفة.

وأما في العام الماضي فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين والمتلاعبين من التجار والباعة 3076 ضبطا تموينيا عينيا مباشرا، ومن العينات 1868 ضبطا تموينيا إضافة إلى 279 إغلاقاً. وقد شملت الضبوط تهريب الدقيق التمويني ونقص الوزن والخبز السيئ وعدم التقيد بمواعيد العمل وعدم وجود سجل للمخبز وعدم التسجيل بالسجل النظامي بكل مخبز وبيع الخبز بالعدد بدلاً من الوزن، ووجود مواد غريبة ضمن الربطة الواحدة وعدم الإعلان عن الأسعار للخضار والفواكه والفروج، وعدم حيازة فواتير نظامية وعدم تقديم بيانات تكليف، وبيع الغاز والبنزين والمازوت بأسعار زائدة، والمتاجرة بالمواد الإغاثية، والإعلان بسعر زائد عن بعض المعروضات وتجاوز نسبة الربح القانونية المحددة. كما تم سحب عينات من المواد الأساسية وهي الألبان والأجبان والمنظفات وأغذية الأطفال وزيت الزيتون ورب البندورة والفليفلة الحمراء والمعلبات والتوابل وأصناف الشوكولاته وجرى تحليلها مخبرياً وعلى ضوء النتائج تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال كوسا: كما تم تنفيذ 279 إغلاقاً خلال العام الماضي ومنها مخابز تموينية ومحطات محروقات ومحال تصنيع مواد غذائية، ومحال سمانة ومطاعم وندوات مدارس ومحال أخرى مختلفة تمارس العمل التجاري بقطاعات مختلفة ومحال بيع مواد إغاثية. وقد كانت أولويات العمل الرقابية خلال العام المنصرم مادة الخبز التمويني والمحروقات وتم التنسيق مع لجان الأحياء لتأمين المواطنين بمادة الخبز ومازوت التدفئة لأهمية حصول المواطنين عليها ضمن الاستحقاق الطبيعي في جداول التوزيع المعتمدة من الهيئة المحلية مع أعضاء لجنة الحي.

عن مراقبة توزيع البنزين في المحطات يقول كوسا: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستمرة بفرز مندوبين للإشراف المباشر على توزيع مادة البنزين في جميع محطات محروقات المحافظة وتقوم شعب حماية المستهلك في مناطق سلمية ومحردة ومصياف والغاب بالمهام نفسها التي تقوم بها المديرية من حيث الأداء الرقابي والعمل الإشرافي وهدفها خدمة المواطنين وتأمينهم بالسلع الأساسية ذات المواصفات الجيدة.

وعن خطة العمل في العام الجديد قال كوسا: ومع بداية العام الجديد وحسب توجيهات الوزارة والمحافظة تعمل الدوريات لتشديد الرقابة على الأسواق وقمع جميع المخالفات واللقاء المباشر مع المواطنين والاستماع إلى قضاياهم ومعالجة ما يهمهم بشكل ميداني وعلى أفق واسع من التفهم لتجاوز الصعوبات التي تعترض العمل الرقابي المباشر. والمديرية مستعدة لتلقي جميع الشكاوى والمعالجة الفورية لأي غبن من أي تاجر أو بائع للمواطنين ولجميع المواد.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن