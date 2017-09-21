27 مخالفة شاورما في يوم واحد، وتحديد سعر السندويشة ب275 ليرة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم على مراقبة محال بيع السندويش وخاصة الشاورما وذلك بعد صدور تسعيرة جديدة جراء دراسة تكلفتها بناء على انخفاض سعر الفروج الحي.

ورصد ردود أفعال متباينة بين المواطن من جهة والبائع من جهة ثانية، فالأول أبدى رضاه عن السعر المنطقي للسندويشة على حين استهجن الثاني القرار ووصفه بـ”الظالم”.

وبيّن نجم أن التسعيرة عادلة ومنطقية موضحاً تخفيض سعر السندويشة “80 غراماً” إلى 275 ليرة جاء بناء على دراسة وافية حسب سعر الفروج الحالي المحدد بـ565 ليرة للكيلو الواحد، متسائلاً: كيف يرضى البائع بقرارات رفع سعر السندويشة عند ارتفاع سعر الفروج ولا يقبل بالعكس؟ منوهاً أن هذه التسعيرة ليست ثابتة وإنما متغيرة حسب سعر الفروج وعلى الجميع الالتزام بها.

وأكد نجم أن المديرية تعتزم رفع مقترح إلى المحافظة للحصول على تفويض يمكّن دائرة الأسعار في المديرية بإصدار نشرة أسبوعية حول تسعيرة السندويش مع نشرة أسعار الفروج التي تصدرها الدائرة كل أسبوع، بحيث نقوم بدراستها وتحديد أسعار الرئيسي منها “أجزاء الفروج” كالشاورما والشيش طاووق والسودا حتى لا تبقى وفق تسعيرة ثابتة لعدة أشهر في حال كان هناك متغيرات سعرية لسعر الفروج أسبوعياً، منوهاً أن هذا الحل الأفضل لعدم تعرض المستهلك والبائع لأي ظلم.

لافتاً إلى أن اتحاد الحرفيين ولجنة المطاعم والمقاهي هي من ترفع مقترحاتها حول أسعار السندويش، والمديرية بدورها ترفعها للمكتب التنفيذي في المحافظة لإصدار القرار النهائي حول التسعيرة.

وأشار نجم إلى أن آخر تسعيرة سارية المفعول حول أسعار سندويش الشاورما كانت مع بداية عام 2017، مبيناً: تم تحديد سعر السندويش مطلع العام الحالي بحوالي 300 ليرة ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم حدثت متغيرات كبيرة على سعر الفروج وصل في بعض الأحيان سعر الكيلو منه إلى ألف ليرة واليوم انخفض بشكل كبير ما تطلب تعديل أسعار جميع أنواع السندويش المكوّن منه.

وأكد نجم أنه وخلال متابعته شخصياً لعمليات بيع الشاورما في المحافظة تم ضبط 18 مخالفة في المدينة و9 في جبلة خلال يوم واحد، مشدداً على ضرورة التزام جميع المحال بالتسعيرة الجديدة وإلا فسيتم إغلاقها فوراً وإحالة أصحابها على القضاء المختص، لافتاً إلى وجود دوريات مراقبة طوال الساعة 24 في أنحاء المحافظة كافة.

عبير سمير محمود- الوطن