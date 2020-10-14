261 متقدماً لمسابقة المسرحين من خدمة العلم بحماة حتى اليوم

بيَّنَ الأمين العام لمحافظة حماة محمود قصاب أن مسابقة المسرحين من خدمة العلم لا تخضع لقرار رئاسة الحكومة الأخير بتوقيف المسابقات بالجهات العامة بالدولة، كونها موصّفة وظيفياً بدقة.



وأوضح أن المحافظة مستمرة باستقبال طلبات المتقدمين لهذه المسابقة، وقد بلغ عددهم حتى اليوم 261 متقدماً، من المقبولين بالدفعة الأولى من المسرحين وعددهم نحو 2957 مسرحاً.



وأوضح مدير التنمية الإدارية بمحافظة حماة يزن صمصام أن استقبال طلبات أولئك المسرحين يتم على مرحلتين، الأولى تضم المسرحين الذين تبدأ أسماؤهم من الحرف ألف حتى الصاد وتنتهي في 18 الشهر الجاري، والثانية تضم المسرحين الذين تبدأ أسماؤهم من حرف الضاد حتى الياء وتبدأ في 19 الجاري وتستمر حتى 26 منه.



ولفت إلى أن عدد المتقدمين من الفئة الأولى بلغ 7 ومن الثانية 85 ومن الثالثة 42 ومن الرابعة 16 ومن الخامسة 111 متقدماً.



وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم وإعلان الأسماء المقبولة يخضع المتقدمون للمسابقة من الفئتين الأولى والثانية إلى امتحان تحريري، وباقي الفئات إلى فحص مقابلة، ثم يعين الناجحون حسب رغباتهم بدوائر الدولة.



«الوطن»