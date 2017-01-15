26 قتيلا جراء غرق مركب شرق الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق مركب كان يقل أشخاصا في طريق عودتهم من احتفال ديني في شرق الهند أمس إلى 26 قتيلا.



ونقلت أ ف ب عن انيرود كومار المسؤول في الدفاع المدني لولاية بيهار قوله اليوم إن “26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في غرق مركب كان يقلهم أمس في طريق عودتهم من احتفال ديني في شرق الهند”.



وأضاف إن “رجال الإنقاذ انتشلوا 22 جثة ليلا وأربعا أخرى صباح اليوم” مشيرا إلى أن “الزورق غرق قرب ضفة النهر وأن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى البر لكننا نخشى ارتفاع حصيلة القتلى”.



ولم يعرف العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن الزورق الذي كانت حمولته مفرطة في نهر الغانج بالقرب من باتنا عاصمة ولاية بيهار لكن الشرطة الهندية قالت “إنه كان يقل نحو أربعين شخصا”.



وكانت الشرطة الهندية أعلنت أمس أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق الزورق وأن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى البر ومن بين الناجين طفل في شهره الثامن عشر نقل إلى المستشفى.

وكالات