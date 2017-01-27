250 طنا إلى حلب ودمشق وإجراءات لتسليم أثمان المحصول للمزارعين مباشرة

تواصل المؤسسة السورية للتجارة حملة دعم وتسويق الحمضيات التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع اتخاذ اجراءات جديدة تصب في دعم المزارعين وتسليمهم أثمان محصولهم مباشرة عند التسليم لمراكز الفرز والتوضيب المحددة في محافظة اللاذقية.



وأكد مدير المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد خلال إشرافه اليوم على تسويق نحو 250 طنا من الحمضيات الى محافظتي حلب ودمشق من مركز الفرز والتوضيب العائد للمؤسسة باللاذقية..أن حملة “دعم وتسويق الحمضيات” مستمرة بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء حتى انتهاء الموسم بالتعاون مع جميع الفعاليات باللاذقية ولتغطي جميع المحافظات مبينا أن المؤسسة ستتخذ اجراءات جديدة للتسويق بهدف تقديم الخدمة المثلى للمزارعين.



وأوضح أن المؤسسة ستتابع صرف مستحقات المزارعين الذين سلموا انتاجهم في السابق ليتم دفع اثمانها عاجلا من خلال منحة من الحكومة لتغطية نفقات هذا الجانب في حين سيتم خلال الفترة القادمة صرف مستحقات المزارعين مباشرة عند تسليم المحصول لمراكز الفرز والتوضيب ودفع اجور الفرز للمركز في الوقت نفسه وقال..”سيكون هناك لجان مشكلة في كل مركز فرز او بكل نقطة تحددها مديرية الزراعة بالتعاون مع المحافظة تضم عضوا من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضمان حسن سير عملية التسويق”.



وبين محمد أن المؤسسة ستعمل على تسويق المنتج حسب حاجة الفروع لديها وقدرتها على التسويق وان المؤءسسة استعانت بسيارات مكتب الدور لتوفير امكانات أكبر لنقل الموسم إلى جميع المحافظات مشيرا الى أنه سيتم اليوم تسويق 200 طن إلى حلب والباقي إلى مدينة دمشق.



بدوره لفت عضو المكتب التنفيذي بمحافظة اللاذقية جمال نصور في تصريح مماثل إلى أن حملة دعم وتسويق الحمضيات “تجربة جيدة وناجحة في تسويق الحمضيات لمساعدة المزارعين وتامين الدعم المباشر لهم والنهوض بالسوق ورفع اسعار الحمضيات معربا عن أمله أن تتطور اجراءاتها نحو الأفضل خلال السنوات القادمة.



وأكد مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك أن هدف الحملة دعم منتجي الحمضيات والمحافظة على أسعار مقبولة بالنسبة للمزارعين مبينا أنه وبهذا الصدد تم تشكيل لجنة مهمتها مراقبة أسواق الهال وأسعار الحمضيات بشكل يومي والوقوف على حالة الفلاح والمنتج لتكون نتيجتها تخفيف العرض في أسواق الهال بالمحافظة وتحقيق التوازن في السعر وتخفيف العبء عن المستهلك.



ولفت إلى أهمية التعاون الذي تبديه المؤسسة السورية للتجارة مع مختلف الفعاليات المعنية بعملية تسويق الحمضيات من خلال مراكز الاستلام التي تم افتتاحها في المحافظة لتسويق المنتج والتي وصل عددها إلى 9 مراكز معتبرا أن الجهود المشتركة بين هذه الفعاليات أدت إلى خلق توازن في السوق وتحقيق هامش ربح معقول للمزارعين.



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أحمد نجم أن حملة دعم وتسويق الحمضيات أسهمت في تحسن سعرها بالاسواق الأمر الذي أدى إلى تحسين الواقع المعيشي للمزارعين وهو هدف الحملة الأساسي معتبرا أن اجراءات المؤسسة الجديدة ستكون خطوة إيجابية اضافية تصب في مصلحة المزارعين منوها بالوقت نفسه بأهمية وجود مراقب تمويني في كل لجان التسويق.

سانا