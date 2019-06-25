25% من مستوردات القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أنه تم وضع آلية جديدة لعمل “المؤسسة السورية للتجارة”، لضبط الأسعار وتأمين السلع الأفضل للمواطنين بما يحقق منافسة في السوق لجهة الجودة والأسعار .



وأشار الوزير إلى أن أسعار المواد الأساسية (الزيت -السكر – أسعار الفواكه ) لم تشهد ارتفاعا في صالات السورية للتجارة.



كما قرر مجلس الوزراء توسيع وتعزيز دور المؤسسة السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها لتشمل مختلف المناطق، وإقامة نقاط بيع متنقلة لتمكينها من التدخل بشكل أكبر في الأسواق وذلك بعد أن استحوذ الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين على الجزء الأكبر من مناقشات المجلس اليوم لناحية الخطوات والإجراءات اللازمة لتأمين المواد والحاجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.



وقرر مجلس الوزراء تخصيص /25/ بالمائة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي إلى المؤسسة السورية للتجارة لطرحها في الأسواق بأسعار مدروسة على أن يتم إجراء دراسة عن أسعار السلع المنتجة محليا ومقارنتها مع المستوردة لتأمين الأرخص منها للمواطن.



وقرر مجلس الوزراء أيضا توسيع حزمة المستوردات من المواد الأساسية وتأمين الاحتياجات المطلوبة في الأسواق المحلية، عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لصالح المؤسسة السورية للتجارة، والقطاعات العامة الأخرى وتوسيع الاستيراد المباشر دون وسطاء بما يسهم في كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار وتحقيق التنافسية على ان تقدم وزارة المالية والمصارف العامة القروض اللازمة لمؤسستي التجارة الخارجية والسورية للتجارة لتحقيق الخطط المطلوبة منهما.



المصدر: سينسيريا