25 مليون متر مكعب زيادة في حجم تخزين السدود باللاذقية خلال أربعة أيام

بلغ حجم التخزين المائي في سدود محافظة اللاذقية 191.981 مليون متر مكعب من إجمالي التخزين الطبيعي البالغ 366.450 مليون متر مكعب بنسبة تخزين وصلت إلى 52.39 بالمئة وفقا لبيانات مديرية الموارد المائية في المحافظة حتى تاريخ اليوم.



وحسب هذه البيانات ارتفع حجم التخزين في سدود المحافظة بمعدل 104.172 ملايين متر مكعب منذ نهاية موسم الري الذي تطبقه مديرية الموارد المائية بالمحافظة خلال فصل الصيف حيث سجلت حينها 87.809 مليون متر مكعب.



ووصف مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس عمر كناني الوارد المطري للسدود “بالمبشر من حيث الكمية وتوزعه على مناطق المحافظة وسدودها” مؤكدا أنه زاد من مخزون السدود “خلال الأيام الأربعة الأخيرة وحدها نحو 25 مليون متر مكعب”.



ولفت المهندس كناني إلى أن المديرية ستعمل على وضع سياسة ترشيد مائي بالتعاون مع كل الجهات المعنية في قطاع المياه والري من “زراعة واتحاد فلاحين وجمعيات فلاحية” في إطار خطة تضمن عدم التفريط بالمياه حتى في حال وجودها والحفاظ على مخزون مائي كاف في حال الجفاف مؤكدا في الوقت نفسه أن “المخزون الحالي للسدود يغطي موسم الري”.



وينتشر في المحافظة 14 سدا حيث بلغ حجم التخزين في سد تشرين أكبر هذه السدود 143.225 مليون متر مكعب من حجم التخزين الطبيعي فيه البالغ 210 ملايين متر مكعب ويصل الوارد المائي الوسطي للسد يوميا إلى نحو 45.2 مترا مكعبا بالثانية.



كما بلغ حجم التخزين في سد الثورة 21.5 مليون متر مكعب من حجم التخزين الطبيعي البالغ 97.880 مليونا وسد الحويز 6.940 ملايين متر مكعب منها نحو 5 ملايين متر مكعب نتيجة ضخ المياه الزائدة على حاجات مياه الشرب من بحيرة نبع السن بينما حجم التخزين الطبيعي له 16.5 مليون متر مكعب.



وسجل حجم التخزين في سد بلوران 8.188 ملايين متر مكعب من حجم التخزين الطبيعي البالغ 15.5 مليونا بينما بلغ التخزين في سد بيت ريحان نحو 1.4 مليون متر مكعب من اجمالي التخزين الطبيعي 7.5 ملايين وسد صلاح الدين 3.4 ملايين متر مكعب من 10 ملايين وسد كفر دبيل 112 ألف متر مكعب من تخزينه الطبيعي البالغ 1.2 مليون.



ووصل التخزين في ثلاثة سدود إلى مستوى حجم التخزين الطبيعي فيها وهي الحفة 2.5 مليون متر مكعب وكرسانا 370 ألفا وبيت القصير 300 ألف متر مكعب بينما اقتربت باقي السدود من حجم التخزين الطبيعي حيث وصل التخزين في سد خربة الجوزية إلى 1.253 مليون متر مكعب من حجم التخزين 1.5 مليون وبحمرا 1.958 مليون من 2.130 مليون والقنجرة 567 ألف متر مكعب من 770 ألف متر مكعب والجوزية 268 ألفا من 300 ألف.



وكانت المديرية استبقت فصل الشتاء بصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وإجراء الرفع الطبوغرافي للهبوطات والانزياحات على سدود المحافظة فضلا عن المراقبة العينية كإجراءات احترازية لسلامة السدود.



وترتبط بهذه السدود 52 محطة ضخ تسهم في توفير مياه الري لنحو 43065 هكتارا من الأراضي الزراعية المروية في المحافظة التي يتم وضع برنامج للري لها خلال فصل الصيف بالتنسيق بين مديرتي الموارد المائية والزراعية والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين بالنسبة للسدود الكبيرة ومع الجمعيات الفلاحية بالنسبة للسدود الصغيرة.

فاطمة ناصر

سانا