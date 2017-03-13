25 مليون ليرة لدعم مزارعي الكرمة بالسويداء

حولت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مبلغ 25 مليون ليرة لحساب الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء لصرفها لمزارعي الكرمة المسلمين محصول العنب للشركة السورية لتصنيع العنب وذلك كمبالغ دعم إضافية للمحولة لهم.



واعتبر مدير عام الهيئة المهدي الدالي في تصريح لسانا أهمية هذا الدعم الموجه لمزارعي العنب والذي يأتي ضمن خطة الهيئة لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، مبيناً أن عدد المستفيدين من مبالغ الدعم 675 مزارع.



وبين محاسب الإدارة للموازنة المستقلة في محافظة السويداء أدهم عريج في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه سيتم صرف هذه المبالغ خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين وفق الجداول المنظمة بأسماء المزارعين المستحقين لها ممن سلموا محصولهم للشركة منوها بأهمية هذه الخطوة من قبل الهيئة لدعم وتشجيع المزارعين للاستمرار بالإنتاج.



بدوره أوضح مدير الشركة السورية لتصنيع العنب المهندس فادي شقير أنه تم بموجب هذا التحويل اعتماد مبلغ 15 ليرة إضافية لكل كيلو جرى تسليمه للشركة سابقا ليصبح بذلك سعر الكيلو غرام الواحد من العنب العصيري المسلم للشركة 75 ليرة بدلا من 60 ليرة.



وكانت الشركة أنهت تحويل كامل أثمان العنب المسلمة لها للموسم الماضي والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون ليرة وذلك لقاء 1677 طنا و 900 كيلو غرام استلمتها.

وكالات