25 كشكا لبيع الخبز في أحياء مدينة دمشق مطلع شباط القادم بنفس السعر والوزن

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنه سيتم توزيع 25 كشكا لبيع الخبز في عدد من أحياء مدينة دمشق مطلع شباط القادم.



وأوضح الغربي خلال جولة قام بها اليوم على عدد من الأفران في منطقة المزة أن الهدف من هذه الأكشاك تخفيف الازدحام على المخابز وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من مادة الخبز بيسر حيث سيتم بيعها من خلال هذه الأكشاك بنفس السعر والوزن والجودة.



واطلع الوزير الغربي خلال الجولة على آليات الإنتاج بالأفران وواقع عملها واستمع إلى الصعوبات التي تعترض العملية الانتاجية.



وأكد الوزير الغربي أهمية وجود هيكلية وبنية تنظيمية جديدة للشركة العامة للمخابز وتفعيل الطاقات والكفاءات فيها واستثمارها بالشكل الأمثل وتوفير متطلبات انتاج الرغيف بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وكالات