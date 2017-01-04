25 قتيلاً من «فتح الشام» بينهم قادة في غارة على مقر لها في إدلب

قتل 25 عنصرا على الأقل من تنظيم «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية بينهم قادة جراء غارة استهدفت مركزا رئيسيا للتنظيم في محافظة إدلب شمال غرب سورية.

ونقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء، عن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض رامي عبد الرحمن: أن «طائرات لم يعرف ما إذا كانت تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن أم روسية استهدفت مركزا رئيسيا لجبهة فتح الشام قرب بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي الغربي». وأشار إلى «مقتل 25 عنصراً على الأقل من الجبهة بينهم قيادات كانوا يعقدون اجتماعاً داخل المركز» جراء الغارة.

واتهمت «فتح الشام» على قناتها على تطبيق «تلغرام»، «التحالف الدولي» بشن الغارة. وأوردت في خبر عاجل «أكثر من 20 شهيداً جراء استهداف التحالف الصليبي لأحد المقرات المركزية في ريف إدلب الشمالي». وحسب «أ ف ب»، فإن «غارات عدة استهدفت أيضاً مواقع عدة داخل بلدة سرمدا بينها حاجز لجبهة فتح الشام». و«هرعت سيارات إسعاف عدة» إلى المواقع التي استهدفتها الغارات.

وأول من أمس، ذكر المرصد أنه «ارتفع إلى 8 على الأقل عدد المقاتلين والقياديين، الذين تأكد حتى الآن أنهم قضوا جراء الضربات الجوية التي استهدفت، سيارات كانوا يستقلونها على طريق سرمدا حزانو، وطريق سرمدا باب الهوى بالريف الشمالي لإدلب». وأوضح أن «من ضمن الذين تأكد مقتلهم 3 قياديين في الفصائل الجهادية العاملة على الأرض السورية، أحدهم من الجنسية السورية وآخر قيادي في تنظيم القاعدة من جنسية خليجية، إضافة لأحد القياديين الجهاديين العشرة الأوائل في سورية وأحد القادة الأربعة الأبرز في الحزب الإسلامي التركستاني، حيث تفحمت معظم الجثث إلا جثة أبي عمر التركستاني التي لم تتعرض لاحتراق».

وكالات