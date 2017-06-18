25 قتيلاً في مجزرة جديدة للطيران السعودي باليمن

قتل 25 شخصا وأصيب آخر في حصيلة غير نهائية فى مجزرة جديدة ارتكبها طيران نظام بني سعود باستهدافه سوقا شعبية بمديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر طبي بمحافظة صعدة قوله: “إن طيران العدوان استهدف مساء أمس سوق المشنق الشعبي أثناء تسوق المواطنين ما أدى إلى إستشهاد 25 مواطناً وإصابة مواطن كحصيلة أولية”.



وأدان المصدر بشدة هذه الجريمة المروعة والتي تكشف مدى الإجرام الذي وصل إليه تحالف عدوان نظام بني سعود على اليمن وشعبه.



وكان شخص قتل امس جراء غارة شنها طيران نظام بني سعود عدوانه على محافظة تعز.



ويواصل طيران نظام بني سعود عدوانه على الشعب اليمني منذ اكثر من عامين مخلفا آلاف القتلى والجرحى ودمارا كبيرا في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.



من جهته أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن قوات الجيش اليمني المسنودة باللجان الشعبية تمكنت من كسب وتحقيق معادلة عسكرية من شأنها فرض واقع ميداني عملياتي وقتالي جديد لصالحها على إمتداد كافة مسارح العمليات القتالية المقبلة.



وقال العاطفي إن المعادلة العسكرية الجديدة تسمح للقوات المسلحة بتنفيذ عمليات هجومية نوعية ومباغتة ضد الأهداف القتالية الحيوية والهامة وشل فاعلية وتحييد قواعد الإنطلاق الرئيسة في العمق الإستراتيجي المعادي.



وأضاف “من الآن وصاعداً بات على قادة أنظمة وجيوش تحالف العدوان على اليمن أن يدركوا أن إستراتيجيتنا الشاملة في المواجهة والدفاع عن الأرض والعِرض لديها القدرة الكاملة في التحكم والسيطرة تجاه المسارات والتكتيكات العدائية القائمة والمحتملة”.

وكالات