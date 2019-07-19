25 حريقاً يومياً في دمشق وسلم الإطفائية لا يصل إلا للطابق الثامن؟!

كشف قائد فوج إطفاء دمشق العميد داوود عميري أنه يتم التعامل يومياً مع 25 حريقاً بشكل وسطي بالمدينة، مؤكداً أن هناك 350 عنصراً مدرباً والسلم الموجود لا يصل إلا إلى الطابق الثامن وطوله 46 متراً فقط.



وأنهى مجلس المحافظة جلسات دورته الرابعة بانتخاب خالد الحرح رئيساً له بعد بقائه شاغراً منذ تكليف عادل العلبي محافظاً لدمشق.



وفي كلمة له في الجلسة أشار عميري إلى الحريق الذي ضرب برج دمشق وأنه تم زج 17 آلية إضافة إلى 3 سلالم يضاف إليها آليات الدفاع المدني.



كما ناقش أعضاء المجلس قضايا التموين والصحة والدفاع المدني، ونوه المجلس بالجهود الكبيرة لفوج إطفاء دمشق والدفاع المدني بالتعامل مع الحريق الذي تعرض له برج دمشق.



وأشار عضو المجلس نصر صعب إلى تراجع الخدمات في السورية للتجارة وخصوصاً مادة السكر التي أصبحت توزعها وهي من نوعية سيئة، بينما أكد زميله أنس مارديني تلاعب السورية للتجارة بمادة اللحوم.



الوطن