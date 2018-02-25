248 مدجنة في اللاذقية أكثر من نصفها بلا تراخيص

أكد مدير الزراعة في اللاذقية منذر خيربك تنفيذ قسم الثروة الحيوانية في المحافظة لـ 41714 تلقيحة اصطناعية في العام 2017، إضافة لتنفيذ أكثر من مليون لقاح وقائي لقطيع الثروة الحيوانية.





وبين خيربك أن عدد المباقر المرخصة يبلغ 19 مبقرة منها 17 مبقرة عاملة وتشمل 14 مبقرة حليب و3 مباقر مختلطة بين حليب وتسمين، في حين توجد مبقرتا حليب غير عاملتين.





ولفت خيربك إلى أن تذبذب أسعار تسويق الحليب وسيطرة الوسطاء بين المنتج والمستهلك انعكس سلباً على الرغبة في الاستمرار في التربية وعزوف معظم المربين عن تربية الأبقار، إضافة إلى صعوبة إجراءات الحصول على تراخيص لإقامة منشآت لتربية الحيوان وتعدد الجهات المشاركة بذلك.





وأشار خيربك إلى أن تبسيط إجراءات ترخيص المنشآت الحيوانية من مباقر ومداجن يسهل العمل في مجال الإنتاج الحيواني، منوهاً إلى ضرورة فتح باب الاستيراد لأعداد جديدة من أبقار الحليب واللحم، وتشجيع إقامة مجمعات متكاملة إنتاجية وتصنيعية.

كما لفت مدير الزراعة إلى ضرورة تفعيل دور صندوق التأمين على ممتلكات الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن، وذلك بالتعاون مع غرفة الزراعة.



وبيّن خيربك أن قيمة الاعتمادات المرصودة لمشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2017 في مديرية الزراعة بلغت 1.9 مليار ليرة، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق لغاية شهر كانون الأول من العام الماضي وصل إلى 1.8 مليار ليرة ، بنسبة 97.48 المئة.

وحول عمل المداجن ، قال خيربك: إن عدد المداجن في محافظة اللاذقية 248مدجنة مرخصة وغير مرخصة ، منها 105 مداجن مرخصة عاملة (101 مدجنة لحم– مدجنة واحدة أمات فروج– 3 مداجن دجاج بيض).



