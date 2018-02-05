240 رجل أعمال سوري وروسي يبحثون فرص الاستثمار نهاية شباط

يستعد أكثر من 240 رجل أعمال سوري وروسي يمثلون عشرات الشركات الخاصة وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية للمشاركة في المنتدى السوري الروسي الذي سيقام في العاصمة الروسية موسكو نهاية شباط الحالي برعاية من الحكومة الروسية.





من جهته رأى عضو مجلس رجال الأعمال السوري الروسي المشترك عمار البردان أن المنتدى سيشتمل على جلسات عمل لبحث التعاون في قطاعات الزراعة والغذاء والتجارة والبناء وإعادة الإعمار والصناعة والنقل والطاقة والسياحة والاتصالات.





وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مشاركة الهيئة بالمنتدى، موضحاً أنه سيقدم خلاله عرضا شاملاً لخريطة فرص الاستثمار في سورية مع التركيز على الفرص الجاذبة للمستثمر الروسي.



