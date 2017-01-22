23 قتيلا على الأقل بانحراف قطار في الهند

قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب مئة آخرون بجروح أمس بانحراف قطار عن سكته جنوب شرق الهند.



وأوضح متحدث باسم السكك الحديدية الهندية لوكالة ا ف ب أنه انحرفت بالإضافة إلى القاطرة ثمان من عربات القطار بالقرب من محطة كونيرو في ولاية اندرا براديش لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين قريبين.



وأشار إلى أن المسؤولين عن سكك الحديد في الحكومة المحلية نظموا عمليات إنقاذ وتم إرسال قطارات إلى موقع الحادث لإجلاء الركاب.



والقطار الذي انطلق من مدينة جاغدالبور كان يتجه نحو بوبانيسوار عاصمة ولاية أوديشا عندما خرج عن مساره.



ووقع أخطر حادث للقطارات في الهند عام 1981 عندما سقط قطار في نهر ما أسفر عن 800 قتيل.

وكالات